Ellen: Teckenspråket har blivit ett personligt bönespråk för mig

Gick en gymnasiekurs • Ellen Fhager, 19, tolkar lovsånger på svenskt teckenspråk – Instagramkontot växer

Ellen Fhager, 19 år, teckentolkar svensk lovsång på Instagram.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Ellen Fhager, 19 år, gestaltar svenska lovsånger med hjälp av teckenspråk på Instagram. Hon är själv hörande, liksom de flesta som tittar på hennes videos. Men det tycks ge ett mervärde att få se lovsånger teckenspråkstolkas – Ellens följarskara bara växer. 

