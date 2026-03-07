Liselotte J Andersson frågar sig i sin bibelkrönika vem som har hällt gift i världens vatten. Getty Images

Det är mycket som är vackert i denna dramatiska berättelse. Pappans osvikliga kärlek till sin son och pappans ångestfyllda bön i tro, parad med tvivel: ”Jag tror, hjälp min otro”. Allra vackrast är det när Jesus tar pojkens hand och drar honom tillbaka till hälsa och liv. Och för oss alla löftet om bönen som en öppen dörr som ingen kan stänga.