Livsstil | Krönika

Liselotte J Andersson frågar sig i sin bibelkrönika vem som har hällt gift i världens vatten.

Liselotte J Andersson:
Vem är det som har hällt gift i världens vatten?

”Det talas om tjuven, mördaren, lögnaren, splittraren, åklagaren.”

Publicerad

Det är mycket som är vackert i denna dramatiska berättelse. Pappans osvikliga kärlek till sin son och pappans ångestfyllda bön i tro, parad med tvivel: ”Jag tror, hjälp min otro”. Allra vackrast är det när Jesus tar pojkens hand och drar honom tillbaka till hälsa och liv. Och för oss alla löftet om bönen som en öppen dörr som ingen kan stänga.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstil livsstilskrönika krönikor

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning