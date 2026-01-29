Receptet: Franska småvåfflor med smörkräm

Jag tycker verkligen om småkakor, mördegskakor, torra kakor. Hade gärna sett en butik som hade mördegskakor i miniversioner i lösvikt – dröm. Franska våfflor är en av favoriterna bland småkakorna som är ganska enkel att röra ihop och kavla ut. Men ändå misslyckades jag helt när jag skulle baka just franska våfflor innan nyår. För jag hällde i lite cedroolja i degen, vilket inte alls stod i receptet, och det gjorde att kakan inte alls blev som den skulle.

En liten ingrediens förstörde hela kakan. Men jag reste mig igen, följde receptet och fick till fina, möra kakor. Ibland kan vi nog tänka lite så där att ”Gud säger att jag ska göra så här, men om jag bara göra nästan så, om jag bara lägger till lite det här, så borde det ju gå bra i alla fall”. Kanske går det bra ibland, men ibland är det just det där som gör att det inte blir så bra.

En liten sak kan göra stor skillnad, och jag tror ofta det är så när det kommer till hjärtats tankar och avsikter. Om vi inte helt kan släppa kontrollen och sätta vår tillit till Gud, fastän han säger att han har koll och vi kan lita på honom - så kommer det bli lite knasigt. Men då får vi lov att resa oss och testa igen.

Ingredienser: Deg • 125 g smör • 200 g vetemjöl (ca3,5 dl) • 0.25 dl vatten • strösocker - till utkavling



Smörkräm • 125 g smör • 1 äggula • 0.5 dl florsocker • 0.5 nypa vaniljsocker/cedroolja/citronzest

Gör så här:

Sätt ugnen på 220 grader.

Smula ihop smöret med mjölet, antingen för hand eller i mixer.

Tillsätt vatten och knåda ihop degen så den håller ihop. Tänk på att inte knåda för länge, då det bildas glutentrådar som gör att det inte blir en lika mör kaka.

Kavla ut degen ganska tunt, ca 0,5 cm, och stansa ut cirklar i önskad storlek.

Kavla sedan ut cirkeln 2-3 gånger med socker som underlag, med en kruskavel.

Kavla med kruskavel. Elin Elg

Lägg kakorna på bakplåtspapper på en plåt.

Sätt in i ugnen i 5-8 minuter. Kakan ska bli gyllene på kanten.

Låt svalna.

Gör smörkrämen genom att vispa ihop alla ingredienser. Du kan smaksätta med vanilj, citrus eller något annat du själv tycker är gott.

Para ihop kakorna två och två, och spritsa på eller bre ut smörkrämen mellan de två kakorna.

Förvara i kyl eller frys.