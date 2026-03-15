På papperet verkar bokidén perfekt

Maria från Magdala Författare: Charlotte Frycklund

Charlotte Frycklund Förlag: Argument

Genre: Teologi

När jag hörde om en ny bok om en av Bibelns viktigaste kvinnor sken jag upp. Äntligen! Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan och författare till en rad böcker om bibliska personer, vill i Maria från Magdala gestalta Maria Magdalenas inre resa, och på pappret verkar idén perfekt …

Förordet fångar mig – Frycklund utlovar en bok ”om demoner, kallelse och under, om tro, hopp och att leva med det som gör oss illa” och säger sig skriva om Marias inre resa samt relationen mellan tro och skörhet. Men förordet motsvaras inte av det som kommer därefter; Maria från Magdalena blir en sammanfattning snarare än en inbjudan till fördjupning.

Frycklund är skicklig på att väva in flera perspektiv, men inte lika skicklig på att ge berättelser flera lager.

Boken är skriven från Marias perspektiv – hon som sägs vara den som fann Jesu grav – och följer henne från det att hon träffar Jesus för första gången till hans uppståndelse. Och visst är det ett roligt grepp; när Frycklund beskriver Rakel och Jakobs möte vid brunnen som ”Bibelns mest hollywoodlika meet-cute” skrattar jag till. Frycklund är skicklig på att väva in flera perspektiv, men inte lika skicklig på att ge berättelser flera lager.

En bra bok visar, den påstår inte. Man läser mellan raderna, drabbas av det som inte sägs. Maria från Magdala rabblar upp händelse efter händelse och avslutar varje kapitel med en mening som uttrycker något Maria tänker. Men det faller ofta platt. Marias demoner nämns, men hur påverkar de henne? Okej, de gav sig av gradvis, men visa oss, säg det inte!

Idén är bra och språket fint, men känner jag att jag har kommit närmare Maria? Egentligen inte.