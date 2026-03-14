Dayana Rocky hoppas på en ny tid får Irans kristna. På bilden ser vi två amerikansk-iranska demonstranter trösta varandra.
Caroline Brehman /AP/TT
Dayana Rocky:
Vi måste våga tro att kyrkklockorna snart kan ringa öppet i Iran
Exiliraniern Dayana Rocky skriver om kampen bland iranska kristna och varför så många iranier väljer att följa Jesus – trots riskerna
Vad är det som gör att människor lämnar islam, ibland till
ett högt personligt pris för att följa Jesus? Frågan är riskabel i länder som
Iran där konversion är förenat med livsfara. I Iran ropas Allahs namn högt men ofta från
fjärran, från moskéernas minareter. I Iran kan kristna inte utöva sin tro offentligt. Ofta möter Jesus människor i hemmen, i vardagsrum, i sovrum, i människors hjärtan och i tystnad. Offentliga kristna
sammankomster är förbjudna, därför sker möten för bön, gemenskap, undervisning och
lovsång i hemmen i hemlighet.