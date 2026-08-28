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Act Svenska kyrkan omorganiserar och tydliggör sin kristna grund

Går från 107 heltidstjänster till 86 på huvudkontoret i Uppsala • Flyttar ut funktioner till regionala kontor ute i världen

Antalet anställda på Act Svenska kyrkan centralt i Uppsala har minskat.
Eva Janzon Reporter
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Act Svenska kyrkan ska bli bättre på att synliggöra sin kristna grund – något som efterfrågats inom samfundet. Organisationen har dessutom just avslutat en större omställning, som innebär att vissa funktioner flyttat från Sverige till kontor utomlands.

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