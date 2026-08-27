Kung Haralds hälsa försämrad: ”Mycket allvarligt”

Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, meddelar det norska hovet på sin webbplats. Den 89-årige monarkens tillstånd beskrivs som ”mycket allvarligt”.

Kronprinsen Haakon och drottning Sonja ställer in alla sina åtaganden, enligt hovet. De är på Rikshospitalet i Oslo där kungen vårdas, skriver NTB. Även kronprinsessan Mette-Marit, prins Sverre Magnus och prinsessan Astrid rapporteras vara på sjukhuset.

Kung Harald har under augusti behandlats med kortison för hemolytisk anemi, en form av blodbrist, vilket resulterat i vätskeansamlingar i kroppen som krävt sjukhusvård. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti. Under helgen meddelades att kungens tillstånd blivit sämre och att han fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet.

Det senaste dygnet har stora delar av kungafamiljen varit på besök på sjukhuset.

Norges kronprinspar Haakon och Mette-Marit anländer till Rikshospitalet i Oslo på torsdagen. Kung Haralds hälotillstånd har ytterligare förvärrats. Cornelius Poppe/NTB/TT

Hälsan började vackla

Harald V, vars valspråk är ”Allt för Norge”, har varit Norges kung sedan 1991. Kungens hälsa började vackla 2024, då han insjuknade under en resa till Malaysia och fick en pacemaker inopererad.

De senaste åren har varit turbulenta, då kronprinsessan Mette-Marits lungtransplantation och kontakter med sexförbrytaren Jeffrey Epstein varit i fokus jämte våldtäktsrättegången mot hennes son Marius Borg Høiby. Att prinsessan Märtha Louise 2024 gifte sig med den skandalomsusade, självutnämnde ”schamanen” Durek Verret påverkade också förtroendet för det norska kungahuset negativt.