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Svenskt pastorspar nya föreståndare i Österrikes näst största frikyrka

Lämnar Eskilstuna för internationella pingstförsamlingen Vienna Christian Center

Pastorsparet Carl-Vilhelm och Ruth Hasselgren flyttar till Wien i Österrike efter årsskiftet.
Thomas Österberg Reporter
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Efter 14 år i pingstkyrkan i Eskilstuna blir pastorerna Ruth och Carl-Vilhelm Hasselgren nya föreståndare i Österrikes näst största frikyrka. De ska leda internationella pingstförsamlingen Vienna Christian Center, med sju språkgrupper och 2000–2 500 gudstjänstdeltagare en vanlig helg.

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