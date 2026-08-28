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Svenskt pastorspar nya föreståndare i Österrikes näst största frikyrka
Lämnar Eskilstuna för internationella pingstförsamlingen Vienna Christian Center
Pastorsparet Carl-Vilhelm och Ruth Hasselgren flyttar till Wien i Österrike efter årsskiftet.
Natanael Gindemo & Pingstkyrkan Eskilstuna
Efter 14 år i pingstkyrkan i Eskilstuna blir pastorerna Ruth och Carl-Vilhelm Hasselgren nya föreståndare i Österrikes näst största frikyrka. De ska leda internationella pingstförsamlingen Vienna Christian Center, med sju språkgrupper och 2000–2 500 gudstjänstdeltagare en vanlig helg.