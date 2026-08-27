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Elva norska biskopar avbryter utlandsresa efter beskedet om kung Haralds hälsotillstånd
Norska kyrkans motsvarighet till ärkebiskop uppger att biskopskollegiet återvänder till Norge med första möjliga transport
Motsvarigheten till ärkebiskop i Norska kyrkan, preses Olav Fykse Tveit, uppger för Vårt Land att kyrkans biskopar tar första möjliga transport från Rom.
Carina Johansen
Kung Harald V:s hälsotillstånd har försämrats och är nu mycket allvarligt, meddelade Norges kungahus på torsdagsmorgonen. Samtidigt är elva norska biskopar på studieresa till Italien. Nu skyndar de sig hem till Norge.