Nyheter

Elva norska biskopar avbryter utlandsresa efter beskedet om kung Haralds hälsotillstånd

Norska kyrkans motsvarighet till ärkebiskop uppger att biskopskollegiet återvänder till Norge med första möjliga transport

Motsvarigheten till ärkebiskop i Norska kyrkan, preses Olav Fykse Tveit, uppger för Vårt Land att kyrkans biskopar tar första möjliga transport från Rom.
Caroline Teinum Gilje Journalist
Tove Bø Journalist
Publicerad Senast uppdaterad

Kung Harald V:s hälsotillstånd har försämrats och är nu mycket allvarligt, meddelade Norges kungahus på torsdagsmorgonen. Samtidigt är elva norska biskopar på studieresa till Italien. Nu skyndar de sig hem till Norge.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

norge norska kyrkan nyheter kung harald

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning