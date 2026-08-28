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Ärkebiskopen sörjer kung Harald V
Även kung Carl XVI Gustaf uttrycker sitt deltagande i sorgen efter den norske kungens bortgång
"Vi tackar Gud för hans liv och för den trofasta tjänst han utfört för sitt land och sitt folk. Under många decennier har han varit en symbol för stabilitet, ansvar och sammanhållning", skriver ärkebiskop Martin Modéus i ett uttalande efter kung Harald V:s bortgång.
Jessica Gow/TT
Efter att den norske kung Harald avlidit uttrycker många sitt deltagande i sorgen, bland annat den svenske ärkebiskopen och kung Carl XIV Gustaf.