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Amerikansk pastor i blåsväder efter avslöjande Netflixdokumentär
Protester utanför kyrkan där pastorn predikar – Netflixserien toppar tittarlista
Solid Rock Church i Myrtle Beach, South Carolina, som står i centrum för händelserna i Netflixdokumentären "Death of the Pastor’s Wife".
Netflix
En amerikansk pastor har hamnat i världens blickfång. Anledningen är en Netflixdokumentär där han anklagas för maktmissbruk och som beskriver hustruns förmodade självmord. Upprörda människor samlas nu för att kräva upprättelse för den döda kvinnan.