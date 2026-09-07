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Amerikansk pastor i blåsväder efter avslöjande Netflixdokumentär

Protester utanför kyrkan där pastorn predikar – Netflixserien toppar tittarlista

Solid Rock Church i Myrtle Beach, South Carolina, som står i centrum för händelserna i Netflixdokumentären "Death of the Pastor’s Wife".
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
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En amerikansk pastor har hamnat i världens blickfång. Anledningen är en Netflixdokumentär där han anklagas för maktmissbruk och som beskriver hustruns förmodade självmord. Upprörda människor samlas nu för att kräva upprättelse för den döda kvinnan.

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