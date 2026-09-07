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Juridisk expert: Skolinspektionen borde ha utrett ärendet vidare
Böneritualen på Nyhamnsskolan berör frågan om elevernas religionsfrihet, menar Victoria Enkvist, docent i juridik vid Uppsala universitet
”Om läraren på en kommunal skola ställer elever inför valet att delta eller inte delta i religionsutövning under lektionen så är risken att de tvingas avslöja sin religiösa åskådning”, säger juridikforskaren Victoria Enkvist.
Johan Nilsson / TT
Skolinspektionen borde ha utrett om böneritualen på lektionstid i Höganäs bröt mot religionsfriheten. Det menar Victoria Enkvist, docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.