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Filosofen om sin omvändelse: ”Många vänner lär ta avstånd”

Amerikanske vloggaren Joe Schmid gick från ateist till katolik

Den amerikanske filosofistudenten Joe Schmid, vid universitetet i Princeton, kom nyligen ut som kristen, efter att ha argumenterat mot Guds existens i flera år.
Eva Janzon Reporter
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Joe Schmid doktorerar i filosofi och har gjort sig känd som videobloggare. Nu har han gått från att vara ateist och agnostiker till att återvända till Katolska kyrkan, berättar han själv på vloggen.

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