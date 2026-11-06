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Årets gymnasielärare: Mycket i kursen tror jag att Jesus skulle hålla med om
Dan Frendin lär elever att ta fram en livsplan • ”Sök glädjen och förverkliga den i ditt liv”
Dan Frendin, lärare i Stagneliusskolan i Kalmar tog emot Beatastiftelens pris som Årets gymnasielärare vid en gala på Konserthuset i Stockholm i oktober 2026.
Iryna Teurnberg/Beatastiftelsen
Dan Frendin är ensam i Sverige om att undervisa i ämnet ”Livsplaner”, en kurs som han själv har utformat. Målet är att inspirera ungdomar att tänka både större och mer konkret om sin framtid.