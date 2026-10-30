Olika bilder kring omplacering av pastor i Linköping Pingst

Pingstkyrkan i Linköping har varit en prövad församling när det gäller interna konflikter. ”Vi har haft nog av sådant”, suckar en medlem i kontakt med Dagen.

Omplaceringen av en ungdomspastor till nya uppgifter skapar åter spänningar inom församlingen, med olika bilder kring vad som hänt.

Konflikter och krishantering i församlingar är inget unikt. I Linköping Pingst är det inte minst församlingsgården Nya slottet Bjärka-Säby, och den ekumeniska kommunitet som utvecklades där under ledning av dåvarande pastorn Peter Halldorf, som tidigare har stått i centrum för slitningar i församlingen.

2014 berättade Dagen om hur ett tjugotal medlemmar i Sionförsamlingen (dåvarande församlingsnamnet) lämnade gemenskapen med hänvisning till oro för en ”katolisering” av verksamheten på Bjärka-Säby.

Några år senare (2021) stormade det återigen när församlingen sa upp kontraktet med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, Ekibs, och församlingen själv ville få ett tydligare ägandeskap över anläggningen med kurser, konferenser och retreater.

Sparsmakad information

Konflikt- och krishantering i församlingsmiljö är sällan enkel. I frågan om den nu aktuella omplaceringen av en anställd pastor har församlingens styrelse, i kommunikationen utåt, varit sparsmakad med information om bakomliggande orsaker. Styrelsen har hänvisat till arbetsgivaransvar och en vilja att skydda den personliga integriteten, något Dagen har rapporterat om tidigare.

Inte sällan skapar sådant samtidigt frågor och frustration hos medlemmar och andra runt omkring, som vill veta mer för att förstå.

Praktiska vaktmästaruppgifter

Linköping Pingst är inget undantag i detta. Vi talar här om en av de största och mest profilerade pingstförsamlingarna i landet med cirka 1 400 medlemmar.

Den omplacerade Samuel Huss sköter sedan någon månad nu främst praktiska vaktmästaruppgifter och administration med anknytning till konferensanläggningen Nya slottet Bjärka-Säby, ett par mil utanför Linköping.

En extern arbetsmiljöutredning bland de anställda gjordes i våras och följs nu upp, enligt församlingsledningen.

Skilda uppfattningar i församlingen

Samtidigt kan Dagen, efter kontakter med ett antal församlingsmedlemmar och tidigare anställda under den senaste veckan, konstatera att det finns väldigt olika bilder kring vad det är som egentligen ligger bakom den aktuella situationen.

Det handlar om vem eller vilka som har ansvaret för den uppkomna personalkonflikten. Det finns också olika åsikter om hur informationen om omplaceringen har förmedlats till församlingen och ungdomsgruppen. Dessutom skilda uppfattningar i sak om det beslut som styrelsen har fattat.

En av de yngre medlemmar som Dagen talat med uttrycker att skilda synsätt nu skär rakt in i nära relationer i församlingen och orsakar känslomässiga slitningar, samtidigt som ungdomar söker sig till andra kyrkor.

Men gudstjänster och andra verksamheter fortsätter som vanligt.

Nu har församlingen hamnat i fokus i både lokalpressen och i kristna medier samtidigt som det alltså finns skilda beskrivningar och känslor kring verkligheten. De flesta i Pingstkyrkan i Linköping lär vara överens om att de hellre hade velat bli omskrivna för helt andra saker.