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Valresultat i Israel godkänt av presidenten

Israels president Isaac Herzog har formellt godkänt landets valresultat – ett resultat som därmed vinner laga kraft.

Israels President Isaac Herzog (till höger) håller upp ett validerat valresultat bredvid valkommitténs ordförande Noam Sohlberg (till vänster).
TT Nyhetsbyrån TT Nyhetsbyrån
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Tillkännagivandet från Herzog kommer sedan valkommittén i Israel avslutat en granskning som inleddes sedan anklagelser framförts om utländsk valpåverkan i landets val förra veckan.

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