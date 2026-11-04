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Valresultat i Israel godkänt av presidenten
Israels president Isaac Herzog har formellt godkänt landets valresultat – ett resultat som därmed vinner laga kraft.
Israels President Isaac Herzog (till höger) håller upp ett validerat valresultat bredvid valkommitténs ordförande Noam Sohlberg (till vänster).
Ohad Zwigenberg/AP/TT
Tillkännagivandet från Herzog kommer sedan valkommittén i Israel avslutat en granskning som inleddes sedan anklagelser framförts om utländsk valpåverkan i landets val förra veckan.