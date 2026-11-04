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Efter demokraternas framgångar i USA-valet: ”Vi har besegrat Goljat”

James Talarico kryddade sitt tacktal i Texas med att strössla bibelreferenser

James Talarico vann delstatsvalet i Texas och höll sitt tacktal med flera bibelreferenser, inte minst skylten på talarstolen, ”älska din nästa”.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Det sveper en blå våg över USA, då det demokratiska partiet gjorde ett kanonval och får majoritet i kongressen. Många spekulerar i att det här också är början på slutet för Donald Trump-eran.

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