Nyheter
Efter demokraternas framgångar i USA-valet: ”Vi har besegrat Goljat”
James Talarico kryddade sitt tacktal i Texas med att strössla bibelreferenser
James Talarico vann delstatsvalet i Texas och höll sitt tacktal med flera bibelreferenser, inte minst skylten på talarstolen, ”älska din nästa”.
Eric Gay /AP/TT
Det sveper en blå våg över USA, då det demokratiska partiet gjorde ett kanonval och får majoritet i kongressen. Många spekulerar i att det här också är början på slutet för Donald Trump-eran.