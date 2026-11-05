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Pingstledare efterlyser nytt sätt att tänka i landets församlingar

Johanna Bode inför möten med volontärer: Vi måste se och pröva att det finns ett allt större intresse för kristen tro i samhället

”Pingst ledare” i Umeå 2019. Nu är det dags igen. T.h. Johanna Bode, föreståndare i Pingst FFS.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Kanske är det dags för pingstförsamlingarna att tänka annorlunda och nytt kring föreställningen att andra människor ser ner på deras tro. Johanna Bode, föreståndare i Pingst, efterlyser ett ”mindshift” – förändrat synsätt – inför att ett par tusen volontärer ska samlas till ledarinspiration på fyra platser i landet under november.

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