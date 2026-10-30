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Joel Halldorf får kritik i Norge för sin bibeltolkning

Trots hårda tongångar i Sverige menar kyrkohistorikern att hbtq-debatten trots allt är bättre här än i vårt grannland

Joel Halldorf menar att det är ett väldigt hårt klimat i vissa frågor inom den teologiska debatten i Norge.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad
I Sverige är tonläget stundtals högt då kristna debatterar hbtq-frågor. Kyrkohistoriker Joel Halldorf har nu fått smaka på hur det är att bli kritiserad i Norge, efter sina senaste inlägg i frågan.

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