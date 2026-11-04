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Förnekelse av Förintelsen blir grundlagsbrott
Blir nu även kriminaliserat som ett tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott.
Förintelselägret Auschwitz-Birkenau i Polen som i dag är ett museum. Arkivbild. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)
Sean Kilpatrick
Riksdagsbeslutet innebär att det uttryckligen skrivs in i grundlagen att hets mot folkgrupp även ska ses som ett tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott om det innebär förnekelse av ett folkmord eller brott mot mänskligheten som fastslagits i svensk eller internationell domstol.