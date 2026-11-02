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Carl Lentz ger ut bok om otrohet tillsammans med sin fru
"Man måste be om förlåtelse, och sedan får människor minnas på det sätt de själva vill"
Som ledare för kyrkan i New York var Carl Lentz Hillsong-rörelsens kanske allra mest profilerade pastor. Nu har han och hans fru skrivit en bok om hur de gick vidare efter otrohetsskandalen.
Bebeto Matthews
Sex år efter att New York-pastorn fick sparken för ”moraliska övertramp” ger Carl Lentz och hans fru ut en bok om otrohet. Boken är ett omfattande ansvarstagande bort från skuld, menar en kommentator.