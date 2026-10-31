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Politiska motståndare skickades för att spionera på församling
I takt med att James Talaricos chanser att vinna senatsvalet i Texas har ökat, har pressen på hans församling blivit större
Jim Rigby är James Talaricos pastor. Han har många kontroverser bakom sig och säger att Talaricos motståndare kommer till kyrkan på jakt efter skandaler.
Johannes Worsøe Berg
Inför delstatsvalet i Texas i November har de politiska motståndarna börjat skicka ut ”spioner” till Saint Andrew’s kyrka. Anledningen är att försöka komma åt demokraternas kandidat James Talarico som har sitt andliga hem i församlingen.