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Årets gymnasielärare: Mycket i kursen tror jag att också Jesus skulle hålla med om

Dan Frendin lär elever att ta fram en livsplan. ”Sök glädjen och förverkliga den i ditt liv”

Dan Frendin, lärare i Stagneliusskolan i Kalmar tog emot Beatastiftelens pris som Årets gymnasielärare vid en gala på Konserthuset i Stockholm i oktober 2026.
Eva Janzon Reporter
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Dan Frendin är ensam i Sverige om att undervisa i ämnet ”Livsplaner”, en kurs som han själv har utformat. Målet är att inspirera ungdomar att tänka både större och mer konkret om sin framtid. 

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