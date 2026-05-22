Netanyahu inser att hans skyddsling har gått för långt den här gången

Arne Lapidus: Israel befinner sig sedan länge i stark opinionsmässig motvind och Ben-Gvirs agerande är ett praktfullt självmål

Det är premiärminister Netanyahu som har försett ministern Ben-Gvir med med de tändstickor som denne använder för att entusiastiskt anlägga politiska bränder, skriver Dagens Israelkorrespondent Arne Lapidus i en nyhetskommentar.

Den israeliske ministern Itamar Ben-Gvir beskrivs ofta som en pyroman som med sina provokationer får kriser att flamma upp. Nu har han lyckats igen och fördöms av en hel värld, också av premiärminister Netanyahu – som är den som ger honom tändstickorna.

Den skandalomsusade provokatören Itamar Ben-Gvir är ledare för det högerextrema israeliska partiet Judisk styrka. Han har gjort politisk karriär som brutal rasist och ansågs i många år inte vara rumsren bland Israels politiker – men i dag är han minister för nationell säkerhet och därmed ansvarig för polisen, gränspolisen och fängelseväsendet.

Hans frammarsch är ett uttryck för högervridningen och brutaliseringen av det israeliska samhället. Många regeringskritiker lägger ansvaret på premiär­minister Benjamin Netanyahu och säger att det är fel att bara peka ut Ben-Gvir när denne är symtom på ett större problem.

Fick nyckelroll i regeringen

Netanyahu gav Ben-Gvir den viktiga maktpositionen efter valet 2022, eftersom han behövde honom för sin högerkoalition. Och lär behöva honom också i nästa regering om Netanyahublocket vinner valet i höst.

Det är värt att komma ihåg när premiärministern nu försiktigt fördömer Ben-Gvir efter den senaste krisen, efter att ha hållit tyst om ministerns alla tidigare skandaler. Många liknar Ben-Gvir vid en pyroman som entusiastiskt anlägger politiska bränder och sedan njuter av lågorna – men det är Netanyahu som har gett honom nyckelrollen och dessutom försett honom med tändstickor.

Fördöms av hela världen

Hela världen fördömer nu Ben-Gvir för hans förnedrande behandling av internationella aktivister från den senaste Gazakonvojen. En ny ”flottilj” på väg till Gaza bordades av den israeliska flottan tidigare i veckan, inte långt efter en tidigare liknande incident.

Också den här gången fängslade Israel alla aktivister ombord och på torsdagen hade alla 430 deporterats till sina hemländer – utom en som är israelisk medborgare.

Dessförinnan hann Ben-Gvir ”besöka” de fängslade i hamnen i Ashdod dit de hade förts. Han lade ut en video på X där han viftar med en israelisk flagga framför aktivisterna som tvingas böja knä med bakbundna händer.

Han tittar gillande på när en vakt trycker ned en kvinna mot golvet när hon ropar ”Befria Palestina!”. Och han säger ”Välkomna till Israel, så här tar vi emot terroranhängare!” medan Israels nationalsång hörs i högtalarna.

En liknande video som visar ministern bland fångar publicerades också efter den förra flottiljen för en tid sedan. Men den här gången väcker hans kränkande och förnedrande agerande protester över hela världen.

Protester även från Sverige

En lång rad länder riktar skarp kritik, också Sverige vars utrikesminister Maria Malmer Stenergard kallar säkerhetsministerns agerande ”oförsvarligt” och säger att personerna ”måste behandlas med respekt och deras rättigheter upprätthållas.”

I många länder kallas Israel ambassadör upp till utrikesdepartementet för att ta emot en officiell protest. Också USA protesterar.

Israels regering inser att det behövs akut krisbehandling för att på något sätt mildra de diplomatiska skadeverkningarna. Landet befinner sig sedan länge i stark opinionsmässig motvind och Ben-Gvirs agerande är ett praktfullt själv­mål. Ett ”mega-terrordåd” riktat mot Israel, säger en politisk källa till israeliska medier.

Också Netanyahu inser att hans skyddsling har gått för långt den här gången.

”Sättet som minister Ben-Gvir hanterat konvojaktivisterna på ligger inte i linje med Israels värderingar och normer”, säger Netanyahu i ett uttalande.

Inte ett marginellt fenomen

Men kritiker hävdar att Ben-Gvir tvärtom representerar mycket av Israels politiska värderingar i dag. Hans parti tar sig in i parlamentet, knesset, med bred marginal, enligt alla mätningar. Och hans högerextrema åsikter är vitt spridda i flera religiösa och nationalistiska partier, också inom Netanyahus Likud. Så det går inte att avfärda Ben-Gvir som ett marginellt fenomen.

Själv verkar han njuta av situationen. Precis som efter alla tidigare provokationer. Han leder ständigt grupper till Tempelberget och försöker upphäva det informella avtal som förbjuder judisk bön bland de muslimska helgedomarna där. En eldfängd och politiskt starkt laddad plats där minsta felsteg kan utlösa en storkris.

Israels utrikesminister Gideon Sa’ar riktar skarp kritik mot sin regeringskollega.

”Du har medvetet orsakat vår stat skada genom den här skamliga uppvisningen – och det är inte första gången. Du är inte Israels ansikte”, skriver Sa'ar i ett svar på X.

”Inte vända andra kinden till”

Ben-Gvir i sin tur genmäler att Israel ”inte tänker vända andra kinden till”.

”Israels utrikesminister väntas förstå att Israel har slutat att vara slagpåse. Den som kommer till vårt territorium för att stödja terror och identifiera sig med Hamas kommer att få mothugg. Vi tänker inte vända andra kinden till”, skriver han på X.

Av allt att döma tar Ben-Gvir inrikespolitiska poäng på all den här uppmärk­samheten. Han kommer att vara en betydelsefull del av Israels politiska landskap under överskådlig framtid.