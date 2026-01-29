Nyheter
Biskop Budde till Dagen: Presidenten börjar inse att han behöver ändra kurs
Den amerikanska biskopen Mariann Edgar Budde i exklusiv intervju efter sitt besök i Minneapolis
Mariann Edgar Budde är episkopal biskop i Washington DC. I somras besökte hon Sverige och förra veckan reste hon till Minneapolis för att med egna ögon se hur lokalbefolkningen mår i spåren av immigrationsmyndigheten ICE:s insats i delstaten.
Natanael Gindemo
Den amerikanska immigrationsmyndigheten ICE:s hårdföra metoder har resulterat i två dödsfall i Minneapolis den senaste tiden. Protesterna har varit omfattande och förra veckan besökte Mariann Edgar Budde sina gamla hemtrakter för att känna in stämningen.