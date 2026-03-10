Nyheter
Ovanligt, men inte unikt att Pingst kliver in i lokal församling
Nyhetskommentar av reporter Thomas Österberg • Att sittande äldste och styrelse i Uppsala ersätts av Pingst nationellt kan säkert väcka funderingar
Uppsala Pingst.
Arash Asadi
Pingst nationellt brukar framför allt erbjuda
medling och stöd vid konflikter och kriser i lokala församlingar. Men i fallet
Uppsala Pingst går nu tre externa pastorer och en nationellt ansvarig in i
stället för den lokala äldstekåren och styrelsen under en övergångsperiod.