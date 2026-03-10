Nyheter

Ovanligt, men inte unikt att Pingst kliver in i lokal församling

Nyhetskommentar av reporter Thomas Österberg •  Att sittande äldste och styrelse i Uppsala ersätts av Pingst nationellt kan säkert väcka funderingar

Uppsala Pingst.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Pingst nationellt brukar framför allt erbjuda medling och stöd vid konflikter och kriser i lokala församlingar. Men i fallet Uppsala Pingst går nu tre externa pastorer och en nationellt ansvarig in i stället för den lokala äldstekåren och styrelsen under en övergångsperiod.

