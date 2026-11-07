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Domkapitlet startar utredning mot prästen Anna Karin Hammar
Hävdade i valrörelsen att det gick emot den kristna bekännelsen att rösta på Tidöpartierna
Prästen Anna Karin Hammar påstod i valrörelsen att det gick emot den kristna läran att rösta på något av Tidöpartierna. Reaktionerna blev starka, och nu väljer domkapitlet i Uppsala att starta ett tillsynsärende mot henne.
Magnus Aronson/Ikon & Arash Asadi
Prästen Anna Karin Hammar påstod i valrörelsen att det gick emot den kristna bekännelsen att rösta på något av Tidöpartierna. Reaktionerna blev starka, och nu väljer domkapitlet i Uppsala att starta ett tillsynsärende mot henne.