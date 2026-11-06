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Kristen familj slipper flytta till asylboende i Boden efter protester
Befolkningen i Norsjö slöt upp för familjen Ghorbani-Masoudi
Farhood Masoudi och Sara Ghorbani omgiven av folket i Norsjö som slutit upp i en manifestation för deras sak.
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De har jobb och hus i den lilla orten Norsjö, där de bott i cirka åtta år. När beskedet kom att de skulle flytta till ett asylboende i Boden tyckte många att det fick vara nog. Stora delar av samhället slöt upp i en manifestation för den kristna familjen som riskerar utvisning till Iran.