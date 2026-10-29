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Evangelikala ledare bekymras av sviktande Trumpstöd

Plånboksfrågor allt viktigare för kristna väljare i mellanårsvalet

President Donald Trump har tillsammans med sin fru Melania förtidsröstat i de amerikanska mellanårsvalen, som kan sluta med att Demokraterna tar över kongressen och därmed begränsar presidentens politiska makt.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Nu räcker inte längre religiösa argument. För att få evangelikala kristnas röster behöver Republikanerna även locka med sänkt bensinpris ochandra plånboksfrågor.

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