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Evangelikala ledare bekymras av sviktande Trumpstöd
Plånboksfrågor allt viktigare för kristna väljare i mellanårsvalet
President Donald Trump har tillsammans med sin fru Melania förtidsröstat i de amerikanska mellanårsvalen, som kan sluta med att Demokraterna tar över kongressen och därmed begränsar presidentens politiska makt.
Mark Schiefelbein /AP/TT
Nu räcker inte längre religiösa argument. För att få evangelikala kristnas röster behöver Republikanerna även locka med sänkt bensinpris ochandra plånboksfrågor.