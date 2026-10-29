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Socionom ifrågasätter om personer som dömts för allvarliga brott ska tala inför en församling

Morddömde Tony Byström medverkade på gudstjänst

Ett fotomontage visar en man med en tidningsrubrik och en kvinna i röd tröja.
Tony Byström, tidigare Olsson, berättar om sin omvändelse till Jesus vid en gudstjänst i Life Church Stockholm. T.h. Socionomen och terapeuten Anne Holmdahl.
Johannes Ottestig Reporter
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Den gångna helgen talade Tony Byström, dömd för polismorden i Malexander 1999, på en gudstjänst i Life Church Stockholm. Hans medverkan har väckt starka reaktioner och flera experter som Dagen har talat med lyfter fram vikten av att ta hänsyn till brottsoffer.

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