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Liechtensteins arvprins lägger veto mot fri abort upp till vecka 12
Lagförslaget är inte lämpat att ”på ett adekvat sätt skydda ofött liv”, uppger furstehuset i en kommentar
Arvprins Alois av Liechtenstein har lagt veto mot lagförslaget om fri abort fram till den tolfte graviditetsveckan.
Frank Franklin II /AP/TT
Mikrostaten Liechtensteins arvprinsen Alois har lagt veto mot ett lagförslag om fri abort upp till den tolfte graviditetsveckan. Lagen lämpar sig inte för att ”på ett adekvat sätt skydda ofött liv”, uppger furstehuset i en kommentar.