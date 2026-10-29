Nyheter

Liechtensteins arvprins lägger veto mot fri abort upp till vecka 12

Lagförslaget är inte lämpat att ”på ett adekvat sätt skydda ofött liv”, uppger furstehuset i en kommentar

Arvprins Alois av Liechtenstein har lagt veto mot lagförslaget om fri abort fram till den tolfte graviditetsveckan.
Arash Asadi byline
Arash Asadi Reporter
Publicerad
Mikrostaten Liechtensteins arvprinsen Alois har lagt veto mot ett lag­förslag om fri abort upp till den tolfte graviditetsveckan. Lagen lämpar sig inte för att ”på ett adekvat sätt skydda ofött liv”, uppger furstehuset i en kommentar.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

liechtenstein europa abort nyheter juridik

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning