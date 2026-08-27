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Elva norska biskopar skyndar hem från Rom efter beskedet om kung Haralds hälsotillstånd
Norska kyrkans motsvarighet till ärkebiskop uppger att biskopskollegiet återvänder till Norge med första möjliga transport
Motsvarigheten till ärkebiskop i Norska kyrkan, preses Olav Fykse Tveit, uppger för Vårt Land att kyrkans biskopar tar första möjliga transport från Rom.
Carina Johansen
Kung Harald V:s hälsotillstånd har försämrats och är nu mycket allvarligt, meddelade Norges kungahus på torsdagsmorgonen. Samtidigt är elva norska biskopar på studieresa till Italien. Nu skyndar de sig hem till Norge.