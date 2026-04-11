”En del har segelbåtar och husvagnar, jag far på lite matcher”
Pastorn och Björklövensupporten Josef Häggblad snittar 700 mil per säsong
Josef Häggblad är pingstpastor i Kristinehamn och följer sitt älskade Björklöven i vått och torrt. Bland annat driver han en dedikerad Björklövenpodd.
Johannes Ottestig
Sedan 2016 har Josef Häggblad varit pastor i Pingstkyrkan i Kristinehamn. På distans följer han Umeålaget Björklöven i vått och torrt – just nu i kvalspelet upp till ishockeyns högsta serie – och driver även en Björklövenpodd.