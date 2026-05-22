Nyheter
”När tillgängligheten av alkohol ökar kommer vi att få se mer trasighet”
Tidaholmspastorn känner sorg över SD:s förslag om söndagsöppet på Systembolaget
”Många tror att en alkoholist är en som sitter på en parkbänk, men det är snarare folk som sitter hemma i soffan”, säger Martin Johansson, pastor och föreståndare i Tidaholm Pingst. Han är också föreståndare för det lokala LP-arbetet och representerar Kristdemokraterna i kommunens sociala omvårdnadsnämnd.
Privat
Sverigedemokraterna vill ha söndagsöppet på Systembolaget och Liberalerna säger att de också tänker driva frågan.