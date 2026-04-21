Förstörde Jesusstaty – två soldater fängslas
Två israeliska soldater straffas för att ha förstört en staty av Jesus under offensiven i södra Libanon.
En bild på en israelisk soldat som slår sönder en Jesusstaty i södra Libanon har blivit viral och sprids över hela världen. Kritiken är stark, inte minst från Israels kristna vänner, och premiärminister Benjamin Netanyahu fördömer händelsen i skarpa ordalag.
Natanael Gindemo
Båda tas ur aktiv tjänst och ska tillbringa 30 dagar i militärt fängelse, enligt ett uttalande från Israels militär.