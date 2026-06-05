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Johanna Bode: ”Jag uppfattar ingen antisemitism i pingströrelsen”
Nya pingstledaren deltog i ALT-seminarium om boken ”Sista brevet till Hitler”
Den nytillträdda föreståndaren för Pingst FFS, Johanna Bode, deltog i ett seminarium om boken "Sista brevet till Hitler".
Thomas Österberg
Nyvalda pingstföreståndaren Johanna Bode förklarade att hon inte har uppfattat något antisemitiskt i pingströrelsen under de 20 år hon har varit en del av den. Vid ett ALT-seminarium undrade hon hur forskarna, som hävdar antisemitism hos pingstgrundaren Lewi Pethrus, får ihop bilden.