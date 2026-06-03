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Stort tryck på Equmeniakyrkans visionskonferens – fick hyra in sig i extra lokaler
Stor nyfikenhet då samfundet tagit fram nytt koncept till årlig konferens
Conventum i Örebro räcker inte till då Equmeniakyrkans stora visionskonferens. samlar över tusen deltagare i helgen.
Jacob Zetterman & Google Earth Pro
Över tusen personer har anmält sig till Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Örebro till helgen. Då visar det sig att konferenscentret Conventum inte räcker till, utan man har även hyrt in sig i en närliggande teater.