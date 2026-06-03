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Pastorn: Ventilen innebär en liten glimt av ljus och hopp
Tidöpartiernas beslut ger unga vuxna ny möjlighet att stanna i Sverige • Kristna nätverket Rätt till tro ser förslaget som en ljusglimt
Migrationsminister Johan Forssell (M) och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling (SD) under en pressträff på Rosenbad om de unga vuxna som riskerar att utvisas eller redan blivit utvisade på grund av regeringens lagändringar.
Lars Schröder/TT
Som ett svar på kritiken mot tonårsutvisningar har Tidöpartierna enats om att inrätta en ventil som ger unga vuxna en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Det kristna nätverket Rätt till tro ser förslaget som en ljusglimt, men efterlyser ett helhetsgrepp i frågan.