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Pastorn: Ventilen innebär en liten glimt av ljus och hopp

Tidöpartiernas beslut ger unga vuxna ny möjlighet att stanna i Sverige • Kristna nätverket Rätt till tro ser förslaget som en ljusglimt

Migrationsminister Johan Forssell (M) och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling (SD) under en pressträff på Rosenbad om de unga vuxna som riskerar att utvisas eller redan blivit utvisade på grund av regeringens lagändringar.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
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Som ett svar på kritiken mot tonårsutvisningar har Tidöpartierna enats om att inrätta en ventil som ger unga vuxna en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Det kristna nätverket Rätt till tro ser förslaget som en ljusglimt, men efterlyser ett helhetsgrepp i frågan.

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