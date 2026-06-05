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Färre än hälften av eleverna i kristna friskolor har kyrkligt aktiva föräldrar
”Det var förvånande”, säger Hans Garbe som varit med och skrivit en ny rapport om konfessionella friskolor för Claphaminstitutet
St: Eriks katolska skola, en konfessionell friskola i Stockholm.
Natanael Gindemo
Den bild som många politiker försöker sprida om konfessionella friskolor stämmer inte med verkligheten. Det är slutsatsen som dras i en ny rapport från Claphaminstitutet, som också konstaterar att mer än hälften av föräldrarna som sätter sina barn i kristna friskolor inte själva är kyrkligt aktiva.