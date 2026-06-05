Nyheter

Färre än hälften av eleverna i kristna friskolor har kyrkligt aktiva föräldrar

”Det var förvånande”, säger Hans Garbe som varit med och skrivit en ny rapport om konfessionella friskolor för Claphaminstitutet

St: Eriks katolska skola, en konfessionell friskola i Stockholm.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Den bild som många politiker försöker sprida om konfessionella friskolor stämmer inte med verkligheten. Det är slutsatsen som dras i en ny rapport från Claphaminstitutet, som också konstaterar att mer än hälften av föräldrarna som sätter sina barn i kristna friskolor inte själva är kyrkligt aktiva. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

claphaminstitutet konfessionella friskolor nyheter skola

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning