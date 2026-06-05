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Nu slipas visionerna på Equmeniakyrkans historiska kyrkokonferens
Förutom visioner anordnas också speeddating och övning i människofiske
Marcus Lind, Equmenia tillsammans med kyrkoledarna Karin Wiborn och Niklas Piensoho hälsar alla välkomna till Vision 26, Equmeniakyrkans första kyrkokonferens med fokus på visioner istället för beslut.
Jacob Zetterman
ÖREBRO. Equmeniakyrkan har kört in på nya spår. Med hjälp av en visionskonferens hoppas man kunna inspirera varandra som församlingar och även hitta nya stigar framåt som samfund.