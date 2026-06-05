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Radiohjälpen pausar samarbete med Läkarmissionen – hänvisar till Sida
Läkarmissionens generalsekreterare hoppas på att beslutet ska ändras: ”Som det är nu blir Radiohjälpens agerande spekulativt”
SVT:s insamlingsgala Tillsammans för Världens barn, 2023, där Radiohjälpen samlar in pengar till humanitära insatser.
Fredrik Sandberg/TT
Radiohjälpen har pausat sin beredning av ansökningar från Läkarmissionen. Beslutet hänger ihop med den utredning av Läkarmissionen som Sida påbörjade i höstas och som ännu är höljd i dunkel.