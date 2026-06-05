Nyheter

Radiohjälpen pausar samarbete med Läkarmissionen – hänvisar till Sida

Läkarmissionens generalsekreterare hoppas på att beslutet ska ändras: ”Som det är nu blir Radiohjälpens agerande spekulativt”

TV-studio med publik, programledare och stor digital insamlingssiffra ovanför scenen.
SVT:s insamlingsgala Tillsammans för Världens barn, 2023, där Radiohjälpen samlar in pengar till humanitära insatser.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Radiohjälpen har pausat sin beredning av ansökningar från Läkarmissionen. Beslutet hänger ihop med den utredning av Läkarmissionen som Sida påbörjade i höstas och som ännu är höljd i dunkel.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

läkarmissionen nyheter sida bistånd

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning