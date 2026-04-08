Ihjälskjutne 20-åringens pappa: Det är de små vardagssakerna man saknar mest
Joakim Gunnarsson: Hugo drömde om att bli fotbollsproffs och om att få en stor familj med många barn
Joakim Gunnarsson är pappa till Hugo Mosshagen, en 20-årig fotbollskille som sköts till döds i Örebro natten mellan den 21 och 22 mars 2026. Hugo var aktiv i Citykyrkan i Örebro.
Urban Thoms
För att vara en pappa som just mist sin äldste son i en skjutning verkar Joakim Gunnarsson förvånansvärt samlad. Men det är bara på ytan. Där inne pyr sorgen, ilskan och – framför allt – saknaden efter Hugo.