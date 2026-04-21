Kristna musikprofilen Dan Ekström död
Turnerade med Pelle Karlsson och Jan Sparring på 1970-talet
Dan Ekström (1943–2026) var bland annat basist i bandet New Creation där han spelade tillsammans med Pelle Karlsson och Lennart Sjöholm. Dessförinnan spelade han i Västkustteamet med nämnde Pelle.
Thomas Ahlebro
Den kristna musikprofilen Dan Ekström är död. Han var född samma dag som drottning Silvia, men avled häromveckan i sitt hem i Jönköping. Dan Ekström ingick i flera kända grupper på 1960- och 1970-talet och turnerade med både Pelle Karlsson och Jan Sparring.