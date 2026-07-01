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Läkarmissionen skär ned personal i Sverige och flyttar ut globala tjänster
Sverigekontoret minskar, får tyngdpunkt på insamling • ”Sidasituationen har aktualiserat behovet av att effektivera vår administration”
Det hittills uteblivna avtalet med Sida har ”tvingat organisationen att bli mer kostnadseffektiv”, säger Läkarmissionens generalsekreterare Josephine Sundqvist, som dock säger att läget med Sida inte har någon direkt koppling till omorganisationen.
Jacob Zetterman
Motsvarande sju av 45 tjänster i Sverige försvinner när Läkarmissionen gör en omorganisation. Samtidigt flyttar flera globala tjänster ut i fält, bland annat till Kenya.