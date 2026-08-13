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Ygeman (S): Vi besöker gärna Hosiannaskolan

Inga konkreta förslag om friskoleförbud väntas om man vinner valet

Anders Ygeman (S), utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Jonathan Newton Reporter
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Socialdemokraterna vill visserligen förbjuda konfessionella friskolor – men har inga planer på att omedelbart lägga fram några konkreta förslag, ifall man vinner valet. Frågan behöver utredas ytterligare, säger partiets utbildningspolitiske talesperson Anders Ygeman – som dock gärna kommer på besök på kristna Hosiannaskolan i Gnarp.

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