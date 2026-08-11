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”Ingen vill vara en krigsambassadör”

Efter fem år lämnar Ziv Nevo Kulman tjänsten som Israels ambassadör till Sverige – och konstaterar att den 7 oktober 2023 förändrade allt

Ziv Nevo Kulman lämnar tjänsten som Israels ambassadör till Sverige efter fem år, en tid som till stor del präglats av kriget i Gaza.
Jacob Zetterman Reporter
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Han kom till Sverige för att fokusera på kulturutbyten, handel och innovationer. Men Ziv Nevo Kulman konstaterar att verkligheten blev något annat. Han blev en ”krigsambassadör” och tillbakavisar in i det sista anklagelsen om att Israel skulle ha begått ett folkmord i Gaza.

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