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”Ingen vill vara en krigsambassadör”
Efter fem år lämnar Ziv Nevo Kulman tjänsten som Israels ambassadör till Sverige – och konstaterar att den 7 oktober 2023 förändrade allt
Ziv Nevo Kulman lämnar tjänsten som Israels ambassadör till Sverige efter fem år, en tid som till stor del präglats av kriget i Gaza.
Frida Svennberg
Han kom till Sverige för att fokusera på kulturutbyten, handel och innovationer. Men Ziv Nevo Kulman konstaterar att verkligheten blev något annat. Han blev en ”krigsambassadör” och tillbakavisar in i det sista anklagelsen om att Israel skulle ha begått ett folkmord i Gaza.