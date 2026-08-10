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”Svenska kyrkan behöver en teologi för AI”

”Ett svek mot den kristna inkarnationsteologin – tron på att Gud blev människa av kött och blod”, skriver Lennart Adell Kind i en motion till kyrkomötet

Lennart Adell Kind menar att Svenska kyrkan behöver ett nationellt ramverk för att hantera AI.
Joel Gabrielsson
Joel Gabrielsson Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Kyrkan behöver lära sig att hantera artificiell intelligens på ett etiskt och teologiskt välgrundat sätt. Det menar AI-konsulten Lennart Adell Kind, som lämnat in en motion till kyrkomötet.

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