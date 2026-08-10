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”Svenska kyrkan behöver en teologi för AI”
”Ett svek mot den kristna inkarnationsteologin – tron på att Gud blev människa av kött och blod”, skriver Lennart Adell Kind i en motion till kyrkomötet
Lennart Adell Kind menar att Svenska kyrkan behöver ett nationellt ramverk för att hantera AI.
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Kyrkan behöver lära sig att hantera artificiell intelligens på ett etiskt och teologiskt välgrundat sätt. Det menar AI-konsulten Lennart Adell Kind, som lämnat in en motion till kyrkomötet.