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Tio timmars lovsång fyllde Kungsträdgården
Se bilderna • ”Vi vill ha fokus på Jesus, inte på någon annan, och därför använder vi inte en massa olika namn och logotyper”, säger prästen Christoffer Ahlbäck, en av initiativtagarna
Under nio timmar pågick evenemanget Sverige tillber Jesus i Kungsträdgården i Stockholm den 8 augusti 2026.
Arash Asadi
Flera tusen kristna samlades i centrala Stockholm på lördagen för att be och lovsjunga Jesus. Under tio timmar avlöste lovsångsbanden varandra på den stora scenen i Kungsträdgården.