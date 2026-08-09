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Tio timmars lovsång fyllde Kungsträdgården

Se bilderna • ”Vi vill ha fokus på Jesus, inte på någon annan, och därför använder vi inte en massa olika namn och logotyper”, säger prästen Christoffer Ahlbäck, en av initiativtagarna

Under nio timmar pågick evenemanget Sverige tillber Jesus i Kungsträdgården i Stockholm den 8 augusti 2026.
Arash Asadi Reporter
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Flera tusen kristna samlades i centrala Stockholm på lördagen för att be och lovsjunga Jesus. Under tio timmar avlöste lovsångsbanden varandra på den stora scenen i Kungsträdgården.

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