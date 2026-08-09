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”Vi förstår att det finns ett nytt intresse för Bibeln”
Mission International vill nå ut med Bibeln till drygt tio miljoner människor – med ett bibelord om dagen
Mission International grundades kring hemsidan jesus.se, där cirka en person om dagen beställde Nya testamentet. I dag driver de ett tjugotal sociala medier med över 2,2 miljoner följare.
Aaron Burden, Pressbild
I år är det 500 år sedan Nya testamentet översattes till svenska och det uppmärksammar Mission International genom att lansera en hemsida, där organisationen publicerar nya bibelord varje dag.