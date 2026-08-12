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”Korskvinnan” ställs inför rätta för hets mot folkgrupp
”Jag är präst och jag är exorcist och jag vill få ut islam ur Sverige, Norden och Europa”
”Korskvinnan” under en allmän sammankomst på Gustav Adolfs torg i Malmö 3 maj 2024.
Johan Nilsson/TT
Den så kallade ”korskvinnan” kommer att ställas inför rätta i Stockholms tingsrätt i oktober för hets mot folkgrupp, efter att hon bränt en koran i centrala Stockholm, läst högt ur valda delar av Koranen, och därigenom – enligt åtalet – uttryckt missaktning för muslimer. Själv vill hon inte kommentera brottsmisstankarna.